Il ruandese Jean Baptiste Simukeka conquista la quinta edizione di Val Brevettola Skyrace

Con una prestazione strabiliante, nonostante gli oltre trenta gradi sul percorso, è stato il ruandese Jean Baptiste Simukeka ad aggiudicarsi la quinta edizione di Val Brevettola Skyrace. L’atleta in forza al GS Orecchiella Garfagnana ha letteralmente demolito il record di Paolo Bert, imbattuto dal 2018, concludendo la gara in 2h 07’ 52’’ dopo essersi aggiudicato anche il Gran Premio della Montagna. È stato invece Sergio Bonaldi, dopo una grande prova in discesa, a salire sul secondo gradino del podio assicurandosi il titolo di campione nazionale CSEN di skyrace. Terzo posto per Luca Ronchi, seguito da Roberto Giacomotti e dallo svizzero Roberto Delorenzi. Poi, Mauro Stoppini e Paolo Bert. Al femminile, si aggiudica il tricolore CSEN Giulia Ronchi, concludendo la gara in 3h 05’ 31”. Sul podio Chiara Iulita e Cristina Germozzi. “Oggi il caldo ha fatto la differenza – ha commentato Sergio Bonaldi. – Lo abbiamo patito tutti, subito. Io ho cercato di gestirmi e sono riuscito a recuperare bene in discesa su Ronchi. Sono contento mi sia valso il titolo nazionale CSEN”.

Un grande ritorno

Dopo due anni di pandemia, quello di oggi è stato l’effettivo ritorno di una manifestazione dall’atmosfera unica che per due edizioni si era tenuta soltanto in forma virtuale. “Il percorso era stupendo, e ho visto un lavoro incredibile sui sentieri – ha affermato Paolo Bert. – Il tifo sul percorso e il clima all’arrivo sono qualcosa di unico, che mi spinge ogni volta a tornare perché qui mi sento a casa”. In effetti, i numeri parlano da soli: più di duecento volontari, diverse centinaia di spettatori e un arrivo con un clima incredibile. Del resto, al centro del progetto resta forte la carica emotiva che lega questa manifestazione alla memoria di Manuel Tarovo e Davide Battro, due giovani del paese morti in montagna nel 2016. “La Val Brevettola Skyrace nasce per il loro ricordo – spiegano gli organizzatori. - Durante questi anni, ha permesso all’intera comunità di metabolizzare un enorme lutto: per questo continua ad esserci tutta questa attenzione”.