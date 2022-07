La donna ferita gravemente a Stabio è fuori pericolo

La donna ferita gravemente davanti alle Terme di Stabio dopo l'assassinio e il suicidio che hanno insanguinato ieri Varesotto e Canton Ticino, sarebbe fuori pericolo.



A riportare la notizia, poco fa, Rsi.ch: secondo i cronisti dalla tv svizzera di lingua italiana, starebbe meglio la 45enne che l'ex compagno Salvatore Solazzo ha tentato di uccidere, dopo aver freddato a Cantello quello che era l'attuale compagno della donna, Daniele Morello.



La conferma del fatto che la donna di origini kosovare residente nel Varesotto non sarebbe più in pericolo di vita, secondo Rsi, arriva dalla stessa Polizia cantonale. La testimonianza della quarantacinquenne sarà dunque molto importante per fare luce completamente sull'accaduto.