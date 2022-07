Sangue tra Varesotto e Canton Ticino: uomo ucciso sulla strada tra Cantello e Malnate, poi un altro morto a Stabio

Serata di sangue tra il Varesotto e il Canton Ticino: un uomo è stato ucciso, attorno alle 18.30, sulla strada tra Cantello e Malnate a colpi di arma da fuoco, mentre, poco dopo, una donna di 45 anni residente in provincia di Varese è stata colpita in una sparatoria in zona Terme a Stabio.

Stando ai primi accertamenti, i due fatti sarebbero collegati e si segue la pista passionale: la vittima di Cantello sarebbe il nuovo compagno della donna colpita a Stabio, mentre il presunto omicida - che poi, sempre a Stabio - avrebbe rivolto l'arma contro se stesso, il suo ex. Si tratta di un 51enne, anch'egli residente in provincia di Varese

Tutto è cominciato quando il corpo di un uomo senza vita è stato rinvenuto in via Varese, nel tratto che collega Cantello al capoluogo, ma in territorio comunale di Malnate.

L'allarme è scattato intorno alle 18.30 vicino a una zona boschiva, dove si sono precipitati i soccorsi con ambulanza e auto medica, i carabinieri del nucleo investigativo di Varese e la polizia locale.

Dai primi accertamenti, l'uomo sarebbe stato freddato in mezzo alla strada, probabilmente dalla stessa persona che attorno alle 19 si sarebbe resa protagonista di una sparatoria a Stabio.

In questo caso, sarebbero due donne, secondo quanto riporta il Corriere del Ticino, le persone coinvolte: sembrerebbe che ci sia una vittima, mentre l'altra persona sarebbe in gravi condizioni.

La polizia cantonale ha isolato la zona e sarebbe sulle tracce del presunto assassino.