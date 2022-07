Inquinamento treni, il Comitato ossolano ricevuto in Provincia

Il Comitato ossolano che da anni combatte l’inquinamento acustico causati dai treni sarà ricevuto domani, mercoledì, in Provincia, per un incontro con quale rilanciare la necessità di misure necessarie a garantire viabilità alle famiglie che abitano lungo la linea ferroviaria. Un incontro che il Comitato spera torni utile alla causa, visto che le promesse fatte da sindaci, parlamentari e consiglieri regionali in carica non hanno portato ad alcun risultato.

‘’Nel corso degli anni – dice Domenico Mallone, uno dei componenti del comitato - sono state fatte molte promesse ma non si sono attuati interventi significativi e, nel frattempo, il traffico sulla linea è aumentato esponenzialmente così come, conseguentemente, il rumore. Non è soltanto il frastuono a preoccupare ma anche le polveri di ogni tipo che l’assenza di barriere convoglia inevitabilmente verso le abitazioni’’.