Centovalli, principio d’incendio in galleria per un locomotore

Principio d’incendio stamattina per una locomotiva della Locarno-Domodossola in una galleria della Centovalli, a Camedo in zona Tries. Sul posto sono intervenuti i pompieri locarnesi intorno alle 6.30 a causa del fumo intenso. A bordo del treno non c'erano passeggeri ma unicamente la macchinista, che si è messa in sicurezza in maniera autonoma.

I vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere le fiamme e a ventilare il tunnel. Diversi i mezzi al lavoro. Qualche disagio per la viabilità dei frontalieri con code lungo la strada cantonale delle Centovalli nell’ora di punta per il passaggio dei lavoratori diretti in Svizzera dalla Valle Vigezzo.

Il traffico internazionale è parzialmente interrotto per tutta la giornata di giovedì 28 luglio. I treni circolano regolarmente sino a Intragna, servizio sostitutivo tra Intragna e Camedo.