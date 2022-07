Mobilità dolce e turismo lento lungo la via Stockalper

Sono partiti martedì dal Castello Stockalper, e in quattro tappe raggiungeranno Domodossola. In cammino lungo il percorso che collega Briga a Domodossola attraverso il Passo del Sempione, sono gli esperti trekker di Itiner.Aria che servendosi anche di Trenino verde e Autopostale, vanno alla scoperta dell’antica via di comunicazione.

Alberto Conte, di Itiner.Aria racconterà oggi 28 luglio, in sala Mellerio, la sua esperienza di camminatore lungo la via Stockalper . Per l’occasione mostrerà anche immagini e filmati realizzati in questo tour. Chi volesse, tuttavia, potrà seguirlo su Fb e Instagram alla pagina @movimentolento ma anche su VisitPiemonte.

In queste giornate (26-28 luglio 2022 ) anche i travel influencer Trip'n Roll, al secolo Federica Copernico e Andrea Giuffrida, sono alla scoperta dell’Ossola e del Vallese attraverso la mobilità dolce e il cammino lungo il sentiero Stockalper. Questo viaggio è organizzato in collaborazione con il Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola e con BLS.

Giovedì 28 luglio 2022, alle ore 11.30, presso la Sala Polifunzionale “G. Falcioni”- Ex Cappella Mellerio in Piazza Rovereto n. 4, a Domodossola, si terrà conferenza stampa di presentazione del “Progetto Interreg TVA: Il rinnovato cammino dello Stockalper” .

Interverranno:

Comune di Domodossola: vicesindaco Franco Falciola

Provincia del VCO: presidente Alessandro Lana

Interventi dei rappresentanti dei Comuni di Crevoladossola, Varzo e Trasquera

Itiner.Aria: presentazione dell’esperienza da parte di Alberto Conte

Progetto TVA Sentiero Stockalper: Alessandro Pirocchi referente tecnico per gli interventi del rinnovo del sentiero

Associazione “Sentieri Ossolani” di Berna: presidente Peter Krebs

Presidente della Commissione Internazionale Rotary Club, rappresentante Rotary Briga (Vallese): Roberto Parlanti