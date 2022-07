Latitante arrestato dalla polizia ferroviaria

Nella giornata di ieri gli agenti della Polizia Ferroviaria di Domodossola hanno proceduto all'arresto di un cittadino italiano di 21 anni, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti. Il giovane è considerato responsabile della commissione di reati contro il patrimonio tra cui furto aggravato, truffa, insolvenza fraudolenta, appropriazione indebita ed altre tipologie di reato come danneggiamento, sostituzione di persona, minaccia, violenza privata. Tutti reati commessi tra il 2020 ed il 2022 nella sua Provincia di residenza.

Il ragazzo, cittadino italiano residente in Alto Adige, è stato fermato dagli agenti, durante la continua attività di controllo, nella stazione ferroviaria di Domodossola e dalle banche dati interforze è emerso il provvedimento restrittivo a suo carico. Dopo l'arresto l'uomo è stato portato alla Casa circondariale di Verbania.