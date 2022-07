Festival Oxilia, Pietro Sarubbi in scena con 'Seguimi, da oggi ti chiamerai Pietro'

Proseguono gli appuntamenti con il Festival Oxilia, teatro e musica per la terra d'Ossola.

Venerdì 29 luglio alle ore 21.15 presso l'Aula Magna del Collegio Mellerio Rosmini di Domodossola un evento teatrale di grande rilievo, di cui sarà protagonista Pietro Sarubbi: "Seguimi, da oggi ti chiamerai Pietro”.

Sarubbi, attore, regista e docente, è stato il Barabba del film "The Passion” di Mel Gibson; quest'anno giunge a Domodossola nell'ambito del festival Oxilia con uno spettacolo che idealmente vuole tornare all'origine, in vari sensi. L'origine del festival, che nasce presso il Sacro Monte Calvario, l'origine dell'uomo nel sentir, chiamato per nome e destinato a una missione, l'origine dell'arte e del teatro nella narrazione di storie identitarie e collettive. Tutti questi aspetti rientrano nella programmazione della serata con questo grande artista.

Dalla scheda artistica dello spettacolo. "Chi era San Pietro? Un semplice pescatore che da quell'incontro con Gesù sullo spiaggia del lago di Genezareth è diventato un uomo nuovo. Con quella frase "D'ora in poi ti chiamerei Pietro" Gesù gli dò non solo un nuovo nome, ma lo sceglie per diventare timoniere dello Suo Chiesa, guida per gli altri apostoli, capo di tutto la cristianità. Un'umanità, la su, piena di tutti i nostri difetti che rinnega ma non abbandona, che piange e che ride, che litiga con la suocera. Un uomo che agisce d'impulso, che chiamato a parlare di sé, non può che raccontare del suo amico Gesù. Cosi, davanti ai sacerdoti che lo interrogano dopo il suo primo miracolo, Pietro rivive le sue eccezionali avventure con quel Maestro che gli cambia il nome e tutta lo vita, rendendolo uno spettacolo d'uomo".

Info https://www.oxilia.it