Al Castello di Vogogna il concerto ‘I suoni dal Mondo’

Sabato 30 Luglio alle 21 presso la Corte del Castello Visconteo di Vogogna per l’Ossola Guitar Festival Matteo Castellan alla fisarmonica, Enrico Degani alla chitarra, Giulia Subba al violino e Adriano De Micco alle percussioni presentano “I suoni dal Mondo”

AmbosMundos è un quartetto strumentale (fisarmonica, violino, chitarra acustica, percussioni) nato nel 2019 e diretto da Matteo Castellan che propone, in una scaletta che comprende brani originali e musiche di grandi autori (Richard Galliano ed Enrico Rava tra gli altri), una peculiare sintesi tra world music (o musica popolare) e linguaggio jazz: tra echi di Brasile, Argentina, Francia, Spagna e suggestioni balcaniche si snoda un suggestivo viaggio tra i suoni del mondo.

La formazione, che ha debuttato a Torino a inizio 2020, ha già ottenuto importanti riconoscimenti, essendo stata selezionata per partecipare al prestigioso Perinaldo Festival 2020 e al Festival "Paese a Sei Corde" 2020.

Ognuno dei componenti del quartetto ha una propria importante storia musicale: Matteo Castellan (fisarmonica) ha una lunga carriera come musicista dal vivo e compositore ricca di premi e collaborazioni illustri in ambito jazz e teatrale (Orchestra da Tre Soldi da lui fondata, Giorgio Li Calzi, Flaco Biondini, Guido Catalano, Matthias Martelli); Enrico Degani è una stella nascente della chitarra italiana e non solo, avendo già suonato con grandi del jazz come Louis Sclavis e Antony Braxton; Giulia Subba (violino) ha raggiunto il massimo grado di perfezionamento strumentale con Yulia Berinskaya, suona in tutto il mondo con grandi enti come l'Orchestra Scarlatti e la Philarmonic Italian Orchestra e ha collaborato più volte con Richard Galliano; Adriano De Micco ha collaborato con un gigante come Pino Daniele e suonato con Ezio Bosso e Gustavo Beytelmann dei Gotan Project oltre che con Adama Dramé (Burkina Faso).

In caso di maltempo il concerto si terrà in Chiesa Parrocchiale