Escursionisti bloccati al Pizzo Andolla: un ferito elitrasportato in ospedale

È stato elitrasportato al rifugio Andolla, dove il medico lo ha stabilizzato prima del trasferimento verso l'ospedale di Novara, l'escursionista ferito e rimasto bloccato insieme ad altre 4 persone sul Pizzo Andolla. L'uomo è cosciente ma con un trauma al capo e gravi ferite ad una mano, valutato con codice giallo.

Recuperato un altro compagno di escursione in codice verde con solo lievi traumi. Quattro volontari della stazione di Villa, elitrasportati in prossimità del luogo dell'incidente, si stanno occupando del rientro in sicurezza del gruppo dei compagni dei feriti. Il gruppo di Inglesi, aveva dormito al Bivacco Città di Varese ed era partito questa mattina presto per affrontare la via normale al Pizzo Andolla.