Il Cantante della Solidarietà aprirà il concerto di Bennato al Lusentino

Sarà il Cantante della Solidarietà ad aprire il concerto di Edoardo Bennato del 5 agosto al Lusentino. Durante la serata Salvatore Ranieri canterà un brano introduttivo e donerà un defibrillatore a Domobianca365.

Il cantante solidale di Domodossola, in attività da ormai 25 anni, proprio in questi giorni sta lanciando la sua campagna televisiva sulle reti Mediaset per l’abbattimento delle barriere architettoniche. “Ringrazio gli organizzatori della festa -così Ranieri-. Aprire il concerto di Bennato è una bella soddisfazione e, come sempre, non mancherà una donazione”.

Il concerto di Edoardo Bennato, l'evento musicale più importante dell'estate di Domobianca365, inizierà alle 21.30. Dalle 18 sarà aperta l'area ristoro. I biglietti sono acquistabili su Ticketgate a questo link: https://www.ticketgate.it/event/edoardo-bennato/