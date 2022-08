Tutto pronto per la prova mondiale con la Skyrunning International Veia Sky Race

Si è svolta Sabato 30 luglio presso l’Ossola Outdoor Center di Crevoladossola la conferenza stampa ufficiale di presentazione della International Veia Sky Race – 4.000 Peaks Sky Line Trofeo Giampiero Bragoni in programma al 11 Settembre in Val Bognanco.

Il 2022 si presenta l'anno della consacrazione, la Veia Sky Race sarà infatti prova del Campionato del Mondo di Skyrunning organizzato dalla Isf (International Skyrunning Federation).

Dal 8 al 11 Settembre l'intera Ossola sarà Mondiale: Giovedì 08 settembre Domodossola sarà protagonista con la cerimonia di apertura; Venerdì 09 settembre in Val Divedro con Rampigada Vertical organizzata da Asd San Domenico del Presidente Ivan Svilpo; Sabato 10/09 in Val Formazza con But Sky Ultra organizzata da Formazza Event del Presidente Gianluca Barp; a chiudere l'importante kermesse Domenica 11/09 proprio Veia Sky Race.

Un bello esempio di collaborazione e sinergia per la promozione del territorio quello messo in atto da queste tre dinamiche ed efficienti organizzazioni accomunate dalla finalità primaria della valorizzazione delle nostre bellezza paesaggistiche.

In Val Bognanco fervono i preparativi, tutto è pronto sul tracciato ed ogni atleta può già testare in sicurezza il percorso di gara.

Chi fosse interessato a provarlo per la prima volta può scrivere all'organizzazione chiedendo la traccia gpx del percorso.

Sabato 10 Settembre alle ore 18 Veia Sky Race sarà a Domodossola, nello splendido centro storico, dove si svolgeranno il briefing tecnico e la presentazione dei Top Runners in gara.

Domenica 11 Settembre spazio all'attesa gara, confermata la location del Villaggio la Veia allestito presso il campo sportivo dell'Alpe Gomba dove avranno sede lo start/finish e tutti i servizi previsti per gli atleti, tifosi e simpatizzanti.

Come ogni anno il Team Race La Veia sarà attento a contenere i costi di iscrizione che sono di 25 euro (compreso di assicurazione giornaliera specifica) e di 20 euro per i tesserati Fisky (Federazione Italiana Skyrunning e che sono perciò già in possesso della copertura assicurativa specifica).

Le iscrizioni sono già aperte, ci si può iscrivere utilizzando l'apposito sito: www.wedosport.net.

I costi di iscrizione comprenderanno: gara, rifornimenti, ristoro finale, servizio navetta, servizio massaggi, buono birra e pasta party.

Ai primi 200 iscritti verrà inoltre consegnato un kit integrazione Named offerto dalla Farmacia Mocogna di Domodossola.

Confermato il tracciato di gara 31 km D+ 2.600 mt, GPM di giornata la Cima Verosso con i suoi 2.444 m.s.l.m, percorso molto apprezzato per la spettacolarità dei luoghi e per la tecnicità e durezza del percorso.

Importante sottolineare che la gara sarà aperta a tutti, infatti oltre alla gara Team Mondiali che assegnerà le medaglie è prevista la gara Open a cui chiunque si può iscrivere avendo modo di correre sullo stesso tracciato del Mondiale confrontandosi con i big della specialità.

Veia Sky Race sarà caccia al Record, in palio 1.000 euro complessivi offerti dalla Famiglia Valentini in memoria di Adolfo, persona molto conosciuta in Valle Bognanco e grande amico di Giampiero Bragoni persona a cui la gara è intitolata.

Previsti per chi riuscirà a battere i record rispettivamente 500 euro per la gara Sky Maschile e Femminile, il tutto che si và ad aggiungere al già ricco montepremi dell'evento che vede in palio complessivamente 10 mila euro distribuiti fra i primi 10 classificati maschile e femminile.

I crono da battere sono in campo maschile 2h53'57'' fatto segnare dallo Spagnolo Jan Margarit Sole nel 2019 ed in campo femminile 3h23'27'' della fortissima Rumena Denisa Dragomir stabilito nel 2018.

Dragomir stessa, vincitrice della Coppa del Mondo di Skyrunning 2021, ha dichiarato come obbiettivo dell'anno la gara di Bognanco e nonostante sia alle prese con il recupero da un infortunio è motivata a migliorare il proprio crono.

In campo maschile attesissimo il Norvegese Stian Angermund, vincitore di 2 edizioni delle Golden World Series Salomon, anche lui ha dichiarato Veia Sky Race e record della gara come suo obiettivo per la stagione in corso.

A dar filo da torcere un nutrito numero di top runners provenienti da oltre 30 nazioni che non renderanno loro la vita facile.

Ad Agosto previsti anche 2 importanti eventi di avvicinamento e di promozione, Sabato 6 alle ore 21 nella splendida chiesa di San Lorenzo si esibirà il Coro Ana di Domodossola diretto dal maestro Enzo Sartori e Martedì 09 alle ore 21:00 sempre a San Lorenzo ci sarà ospite il famoso alpinista Silvio "Gnaro" Mondinelli per una serata intitolata oltre i 14 ottomila, occasione per conoscere di persona e scoprire curiosità ed aneddoti di questo grandissimo personaggio 2° Italiano e 6° uomo al mondo in grado di conquistare tutti gli 8.000 della terra senza l'uso di ossigeno aggiuntivo.

Entrambi gli eventi prevedono ingresso libero ad offerta e l'intero ricavato verrà devoluto in beneficienza.

"La complessa macchina organizzativa della Veia è pronta, siamo entusiasti di essere prova del Campionato del Mondo e del lavoro di sinergia svolto con gli amici di ASD San Domenico e Formazza Event.

Insieme stiamo scrivendo un'importante pagina della storia sportiva Ossolana e siamo certi che il territorio beneficerà di una notevole visibilità e promozione territoriale.

Il Mondiale torna in Italia dopo 12 anni, l'intera Ossola deve essere fiera di questo risultato.

Lo Skyrunning è uno sport che può contribuire molto alla promozione ed alla crescita turistica del territorio" dichiara il Presidente Alessandro Bragoni.

"La nostra filosofia è quella di organizzare eventi con la massima professionalità, mai come in questo anno non vogliamo tralasciare nessun particolare.

Il nostro Team è pronto e motivato a ben figurare, sappiamo di avere puntati gli occhi del mondo dello Skyrunning e questo ci sprona a far ancor meglio del passato.

Siamo convinti che il Mondiale di Settembre sarà per l'Ossola un momento di grande sport con una positiva ricaduta per l'intero tessuto sociale ed economico" dichiara il Vice Presidente Dante Scrimaglia.