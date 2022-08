Ossola Guitar Festival, alla chiesa di Cardezza il Duo Equinox

Venerdì 5 Agosto alla Chiesa Parrocchiale di Cardezza alle 21 il Duo EQUInox formato da Giovanni Lanzini al clarinetto e Fabio Montomoli alla chitarra daranno vita al concerto “Ciao Italia!”

Il Duo EQUInox è nato allo scopo di valorizzare un organico e un tipo di repertorio non ancora troppo frequentati in Europa, quale quello di “clarinetto e chitarra”, con Giovanni Lanzini al clarinetto e Fabio Montomoli alla chitarra. Diplomatosi giovanissimo presso il Conservatorio "L. Cherubini" di Firenze, Giovanni Lanzini si è in seguito perfezionato con illustri clarinettisti quali Karl Leister (Orchestra Filarmonica di Berlino), Primo Borali (Orchestra RAI di Milano) e Vincenzo Mariozzi (Accademia di Santa Cecilia di Roma). Fabio Montomoli si diploma in Chitarra Classica con il massimo dei voti presso il Conservatorio “S.Cecilia” di Roma con il M° Carlo Carfagna e successivamente frequenta il corso stabile al Mozarteum di Salisburgo con i maestri Eliot Fisk e Joaquin Clerch-Diaz. Da vari anni il duo svolge un’intensa attività concertistica che lo ha portato ad esibirsi per le più prestigiose associazioni musicali sia in Italia che in molti Paesi del mondo (Francia, Germania, Svizzera, Austria, Croazia, Svezia, Romania, Africa, Stati Uniti, Libano, Grecia, Spagna, Repubblica Ceca, Russia, Malta, Giappone) che gli ha procurato molti consensi e critiche lusinghiere. Giovanni Lanzini e Fabio Montomoli hanno effettuato varie registrazioni radiofoniche e televisive per la Rai1, Rai2, Rai3, Radio Vaticana, Radiotelevisione Croata ed hanno al loro attivo l’incisione di numerose incisioni discografiche di musica classica e contemporanea per le etichette EMI Classic, Bongiovanni, Miki-Mako, Agenzia Spaziale Italiana, Iktius, Avvenimenti, San Paolo Audiovisivi, EMA Records, SaM e M.A.P. Da sempre attento all’evoluzione del clarinetto e della chitarra nell’ambito della musica da camera, il duo ha sviluppato un ampio repertorio che spazia dalla “hausmusik” ottocentesca fino ai compositori più importanti della musica italiana e latino-americana, ai quali sono stati dedicati i CD “Cançao do Amor” (2009) e “Ciao, Italia!” (2013) per l’etichetta Sam. Anche nel repertorio contemporaneo il duo è spesso dedicatario di interessanti composizioni da parte di importanti autori italiani e stranieri alle quali verrà dedicato il prossimo progetto discografico.

Chi volesse, prima del concerto, potrà partecipare all’ Apericena presso il Circolo alle 19 a 15 euro, la prenotazione è obbligatoria entro il giorno precedente telefonando al numero 348.7750561