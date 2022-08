A Bognanco il coro Ana in concerto e la serata con “Gnaro” Mondinelli

Si avvicina la Veia Sky Race che si correrà in Val Bognanco il giorno 11 Settembre, in avvicinamento a questo importante evento sportivo che nel 2022 farà parte dei Campionati del Mondo di Skyrunning organizzati in Ossola in collaborazione con Asd San Domenico e Formazza Event a Bognanco nel mese di Agosto sono previsti 2 importanti eventi di promozione.

Sabato 06 Agosto alle ore 21 nella splendida chiesa di San Lorenzo si esibirà il Coro ANA di Domodossola diretto dal maestro Enzo Sartori.

Occasione per godersi della buona musica tradizionale al fresco dei 1.000 mt del caratteristico Borgo Bognanchese.

Martedì 09 Agosto alle ore 21 sempre a San Lorenzo ci sarà ospite il famoso alpinista Silvio "Gnaro" Mondinelli per una serata intitolata oltre i 14 ottomila, occasione per conoscere di persona e scoprire curiosità ed aneddoti di questo grandissimo personaggio 2° Italiano e 6° uomo al mondo in grado di conquistare tutti gli 8.000 della terra senza l'uso di ossigeno aggiuntivo.

Entrambi gli eventi prevedono ingresso libero ad offerta e l'intero ricavato verrà devoluto in beneficienza.