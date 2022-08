All’Alpe Coipo festa della Pro Loco per Musica in Quota

In occasione del concerto dei Pentagrami che si terrà domenica 7 agosto per Musica in Quota presso l’alpe Coipo nelle alture di Montecrestese alle 11:30, la Pro Loco ha organizzato un punto di ristoro dove sarà servita una polentata.

Per raggiungere l’alpeggio, in circa due ore, si sale da Altoggio.

Come spiegano gli organizzatori di Musica In Quota: “Lasciata l’auto nel parcheggio della frazione si imbocca un sentiero che sale e si immette sulla strada asfaltata che porta a Coipo e in Valle Isorno: da questo punto si segue la strada asfaltata in salita (tralasciando la stradina sterrata che si stacca subito sulla sinistra).



Dopo circa 400 metri, la strada compie un primo ampio tornante dove troverete l’indicazione di divieto di transito (da qui in poi l’accesso in auto è consentito ai soli proprietari di terreni e baite). Si continua sulla strada e, in breve, al successivo tornante un sentiero segnalato si stacca sulla sinistra: lo si prende e lo si percorre fino ai pianori dell’Alpe Coipo.



L’itinerario, il n. A4 del CAI (segnavia bianco-rosso), alterna tratti su asfalto a tratti su sentiero, lungo la vecchia Via Crucis che da Altoggio portava all’Oratorio della Madonna di San Luca, bell’edificio in splendida posizione panoramica che si incontra dopo circa un’ora dalla partenza. Dalla chiesa, con ulteriori 45 minuti / un’ora di cammino, sempre lungo la strada e tagliando lungo il sentiero segnalato ove possibile, si arriva agli ampi prati aperti dell’Alpe Coipo”.