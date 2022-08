“Fai il gesto e lascia il resto”: la Sagra della Patata sostiene la Caritas di Domodossola

La Sagra della Patata di Montecrestese, che si svolge quest'anno dal 26 al 29 agosto , sosterrà la Caritas di Domodossola attraverso la formula “Fai Il Gesto e Lascia il Resto”, una campagna di beneficenza proposta in passato per raccogliere fondi da destinare alle popolazioni terremotate di Arquata del Tronto. Alla presentazione del programma c'era anche il parroco di Domodossola don Vincenzo Barone, che ha illustrato il lavoro svolto dalla Caritas di Domodossola.

“La Pro Loco e le persone di Montecrestese -ha detto don Barone- ci hanno dato un grande aiuto per far fronte all'emergenza Ucraina. Oltre ad aver mandato cibo e vestiti in Ucraina la Caritas sta seguendo diverse famiglie ospiti non solo a casa Letizia, ma anche delle donne ucraine che sono qui come badanti. Queste persone si sono viste triplicare la famiglia per cui non riescono a far fronte alle varie pese.

Tutti i giovedì venivano consegnate 70 borse con alimenti ora siamo sulla quarantina, ma servono ancora aiuti, tanto che abbiamo dovuto organizzare una raccolta straordinaria perché avevamo finito le scorte. Noi durante tutto l'anno distribuiamo due volte la settimana le borse con gli alimenti non solo per le famiglie ucraine, ma anche per le persone bisognose della città. Non c'è solo il problema del cibo, ma anche quello delle bollette e degli affitti e quest'anno sarà ancora più grande con i rincari”. Il parroco ha citato il progetto per la realizzazione di mini alloggi dell'ex casa parrocchiale a sostegno di persone che vivono il disagio abitativo.