Baceno piange la scomparsa di Arturo Prina

È il bacenese Arturo Prina il pensionato 83enne deceduto nella tarda serata di ieri sulla strada per l'alpe Devero. L'uomo è precipitato con la sua auto in un dirupo nei pressi della sbarra d'accesso dove viene richiesto il pedaggio.



Persona molto nota in valle, Prina in passato era stato protagonista della vita amministrativa antigoriana come presidente della Comunità montana Antigorio Divedro Formazza e come consigliere comunale di Baceno. La sua passione per l'apicoltura lo aveva spinto nel 1978 a creare l'azienda locale che porta il suo cognome, oggi guidata dal figlio Giacomo, presidente dell'Associazione Produttori Apistici ossolani.