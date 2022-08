Precipita con l'auto in un dirupo, morto uomo di 83 anni

Incidente nella tarda serata di mercoledì sulla strada che collega Goglio a Devero. Un uomo di 83 anni ha perso la vita mentre era alla guida del suo fuoristrada poco prima della sbarra dove viene pagato il pedaggio.

Secodno quanto riportato da fonti del 118 l'uomo ha perso il controllo del mezzo uscendo di strada e precipitando in un dirupo. Il fuoristrada ha fatto un volo di una trentina di metri e per l'83enne non c'è stato nulla da fare. I sanitari del 118 non hanno che potuto constatarne il decesso. Sul posto anche i Vigili del fuoco.