Cade per 50 metri in Canton Vallese, grave un alpinista di 31 anni

Grave incidente in montagna in Vallese. Un alpinista italiano di 31 anni è rimasto gravemente ferito

mentre stava arrampicando con altri due compagni nella zona di Sanetsch nel comune di Savièse.

Intorno alle 15.20 il 31enne è caduto da una cinquantina di metri lungo un terrapieno sulla via del ritorno, per ragioni non ancora chiarite. La caduta è avvenuta al "Creu de la Lé" a 2220 metri di altitudine.

Una squadra medica dell'Air-Glacier si è recata rapidamente sul posto e si è presa cura della vittima, che è stata portata all'ospedale di Sion con ferite molto gravi, il giovane è in pericolo di vita.

La Procura della Repubblica, in collaborazione con la polizia cantonale, ha avviato un'indagine.