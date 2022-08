Casa Simonis ultima tappa delle visite alle dimore storiche della Valle Vigezzo

Si concludo a Casa Simonis di Buttogno sabato 13 agosto e domenica 14 le ‘visite alla qualità della architettura della valle’ l’itinerario promosso dal Fondo Ambiente Italiano nelle antiche dimore della Valle Vigezzo.

Casa Simonis a Buttogno (Santa Maria Maggiore). Nel 1628 i Simonis, residenti a Santa Maria dal medioevo, si spostarono a Buttogno, zona climatica più favorevole. Nel 1704 Bernardino de' Simonis di Vallario acquistò da Johannes Jacomalis una casa del '500 che, con finestre protette da inferriate a museruola, sembra una piccola fortezza.

Nel 1794 il pronipote Giovanni Battista, per 40 anni banchiere in Germania, la restaurò con richiami al rinascimento italiano (timpani a triangolo, facce barbute e non) ed al rococò tedesco (colori verde e oro), ancora oggi conservati sulle facciate dell’edificio.

Le visite, a contributo a partire da 5 euro, sono aperte a tutti previa prenotazione al numero 347-8325894. Durante gli eventi sarà possibile anche sottoscrivere o rinnovare la tessera FAI, per sostenere le numerose attività del Fondo per l’Ambiente Italiano volte a tutelare e valorizzare il patrimonio storico e artistico del nostro territorio.



Tutti gli incontri e le visite si svolgeranno nel massimo rispetto delle norme del momento di emergenza Covid-19 e con turni di visita per gruppi composti di massimo 8/10 persone.

Sabato 13 agosto, dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 17.30

Domenica 14 agosto, dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 17.30