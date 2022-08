Villette festeggia la patronale di San Rocco

Dal 13 al 16 agosto, quattro giorni di festeggiamenti nel grazioso borgo di Villette, per la patronale di San Rocco. Un programma ricco di appuntamenti, questo organizzato presso l’area attrezzata nei pressi della scuola.

Si inizia oggi pomeriggio alle 17 con l’apertura del bando di beneficienza mentre alle 21 spazio alla musica con il gruppo The Midnight Kings e a seguire Orange Party con dj Andy in consolle.

Domenica 14 agosto: alle 18 aperitivo musicale con la Band RF4 e alle 21 tutti in pista: si balla con Gianni. Lunedì 15 agosto alle 21 per festeggiare il Ferragosto ospiti saranno I Pentagrami. Infine martedì 16 agosto, la giornata in cui ricorre proprio la patronale di San Rocco: alle 10 Santa Messa Solenne; alle 15 Vespri e Processione con la partecipazione della Banda Alpina di Malesco e alle 21 gran finale con il tombolone estivo.