Scoppia un incendio, anziana salvata dai vicini di casa

Questa mattina attorno alle 9.30 i Vigili del fuoco del Vco sono stati impegnati nel Comune di Beura Cardezza. Grazie alla prontezza dei vicini di casa una signora è stata allontanata per evitare conseguenze gravi a causa di un principio di incendio originatosi da una stufetta elettrica che è divampato nella sua abitazione.

Intervenute dal distaccamento Vigili del Fuoco di Domodossola cinque unità operative con due automezzi e in supporto una squadra del distaccamento volontario di Villadossola per spegnere le fiamme, che nel frattempo avevano interessato alcuni arredi, e la messa in sicurezza dei locali. La signora è stata trasportata al pronto soccorso di Domodossola per accertamenti. Danni lievi all’interno dell’abitazione.