Varzo, fiamme in un appartamento disabitato, ingenti danni

Nella notte scorsa, domenica 14 agosto, intorno alle 4.30 un forte boato è stato avvertito da un’anziana signora nei vicoli attorno alla chiesa parrocchiale di Varzo. Allertati i soccorsi, sono giunti sul posto i carabinieri della stazione di Varzo, una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Domodossola e due squadre provenienti dai distaccamenti VVF volontari di Villadossola e di Varzo per controllare ed estinguere le fiamme che fuoriuscivano da un appartamento, in quel momento non abitato. Sono state necessarie circa tre ore di lavoro per mettere in sicurezza i locali bruciati e invasi dal fumo, che sono stati dichiarati non agibili per gli ingenti danni subiti, e per risalire alle cause che hanno determinato il rogo, verosimilmente riconducibili ad un guasto elettrico per il probabile malfunzionamento di un elettrodomestico. Nessun ferito ma danni ingenti.