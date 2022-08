Tradizionale festa di San Rocco ad Aulamia

Circa 270 persone sono salite martedì 16 agosto ad Aulamia, l’alpeggio montano di Montescheno, per la tradizionale festa di San Rocco. Una giornata di festa come sempre organizzata dal comitato che raggruppa i proprietari di baite dell’alpeggio che si trova a 1069 metri, poco oltre Vallemiola, lungo il tracciato dall'Autani, la tradizionale processionbe che si snoda sulle montagne che circondano Montescheno.

Una giornata che ha visto gli organizzatori garantire polenta e contorno a tutti.

Tra l’altro diversi sono saliti in auto o in moto grazie alla strada - non ancora ultimata - che ora porta a 25 minuti dall’alpeggio.