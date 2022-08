Arpa, verifiche e sanzioni sulla gestione delle acque: controlli anche nel Vco

Portate derivate superiori a quelle concesse, e ancora, deflusso rilasciato ridotto rispetto al “minino vitale” prescritto. Ma non è tutto: è stata riscontrata anche l’assenza di aste graduate per la misurazione delle altezze idrometriche presso le opere di presa. Insomma, una serie di abusi e trascuratezze da parte di coloro che gestiscono gli impianti di derivazione dell’acqua (per scopi agricoli, di produzione di energia elettrica ecc.). Ed ora per i "furbetti" dell’oro bianco sono in arrivo sanzioni. Per far fronte all’emergenza della carenza delle risorse idriche, nell’ambito delle proprie competenze, Arpa Piemonte ha pianificato una serie di controlli sulle derivazioni d’acqua nel Vco – e più in generale in tutta la Regione - anche in collaborazione con i Carabinieri Forestali.

“Ad oggi – spiegano dall’agenzia regionale per l’ambiente - sono state condotte 39 ispezioni sull’intero territorio regionale, presso insediamenti produttivi, agricoli e per la produzione di energia. Durante i sopralluoghi e i successivi accertamenti sono state rilevate diverse non conformità rispetto a quanto prescritto nei disciplinari di concessione, tra cui: portate derivate superiori a quelle concesse, deflusso rilasciato ridotto rispetto a deflusso minimo vitale (DMV) prescritto, assenza di aste graduate per la misura delle altezze idrometriche presso le opere di presa, ecc.”.

In particolare, nel territorio del Vco i controlli sono stati effettuati in Valle Vigezzo, lungo il Melezzo Orientale (che da Toceno raggiunge il confine italo-svizzero di Re per poi cambiare nome in territorio svizzero in “La Melezza” e sfociare nel Lago Maggiore) e più in generale nell’area “Nord Est ” del Piemonte lungo i fiumi: Agogna, Cervo, Elvo, Mora, Sesia, Sessera, Vevera.