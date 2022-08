Auto abbandonata in Regione Nosere

Dopo il caso dell'auto abbandonata a Vogogna, un'altra segnalazione è arrivata la nostro giornale. Questa volta si tratta di un veicolo abbandonato da diverso tempo alle Nosere, nella via sterrata che porta alla sede distaccata dell'Asl veterinaria tra la zona commerciale e il cimitero domese. L'auto è avvolta dalla vegetazione con i finestrini rotti e la carrozzeria danneggiata. Sembra comunque che la Polizia municipale abbia già segnalato la situazione agl uffici comunali competenti per l'ambiente che dovranno ora attivarsi per la sua rimozione.