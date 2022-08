Oxilia Festival, in Collegiata il concerto d’organo di Christian Tarabbia

Proseguono gli appuntamenti con il festival Oxilia. Venerdì 19 agosto alle ore 21.15 nella chiesa collegiata di Domodossola si terrà il concerto d'organo del maestro Christian Tarabbia, organista della collegiata di Arona.

"Il concerto -così gli organizzatori- sancisce una collaborazione con Tarabbia e la rassegna da lui diretta ‘Sonata Organi’, che ogni anno porta nei territori dell'aronese concertisti di fama mondiale. Per Oxilia è un segno di crescita delle collaborazioni e dell'interesse per progetti che abbiano al centro la cultura e la bellezza".

Il concerto vedrà al centro il grande organo Bernasconi della collegiata e il programma prevede musiche di Heirich Scheidemann, Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart e Vincenzo Antonio Petrali

Christian Tarabbia è un affermato giovane concertista con all'attivo concerti in diverse nazioni e su strumenti di grande importanza. Si è diplomato in organo e composizione organistica presso il Conservatorio Cantelli di Novara e ha frequentato numerosi corsi di perfezionamento. Parallelamente ha conseguito la laurea in Archivistica musicale. Dal 2002 è organista presso la collegiata di Arona. Ha tenuto concerti d'organo presso sedi e festival organistici nazionali e internazionali nella maggior parte dei paesi europei.

Ha effettuato registrazioni di CD editi dalle case discografiche 'Fugatto' e 'Da Vinci Records'. Sue esibizioni sono state trasmesse da Rai Tre Piemonte, varie radio locali italiane, dalla televisione nazionale spagnola TVE, dalla televisione portoghese, dalla Radio-televisione nazionale polacca e dall'emittente di musica classica 3MBS di Melbourne all'interno del programma 'Organ and Choral Music'.