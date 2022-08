Disaccordo tra i sindacati dei medici sul nuovo accordo con l'Asl Vco, Cgil, Uil e Fassid annunciano uno sciopero

La CGIL Medici, il FASSID Medici Radiologi e la UIL FPL del VCO hanno scritto un comunicato relativo al recente accordo sindacale presso l'ASL del VCO che non hanno condiviso spiegandone le motivazioni.

Il 22 luglio alcuni sindacati della Dirigenza esclusi CGIL, UIL e SNR (la Cisl e l’ANPO - Fials non hanno partecipato alle trattative) hanno sottoscritto con l’ASL un accordo che cancella 20 anni di buoni accordi sindacali.

Nonostante carenza di Dirigenti (in Radiologia a Verbania, in Urologia, in Malattie Infettive e in Ortopedia a Domodossola siamo ai limiti della soglia dei contingenti minimi), nonostante la maggioranza dei Reparti e dei Servizi vada avanti solo con l’aiuto delle cooperative di “gettonisti” si è avuto il coraggio di sottoscrivere un accordo sindacale che penalizza gravemente i dirigenti su molti aspetti.

Penalizzati sono soprattutto i Dirigenti con maggior anzianità di servizio, che sono rimasti in ASL in tutto il periodo di crisi occupazionale e che hanno accumulato ore e ferie nel corso di questi anni ed hanno avuto scarse possibilità di recupero.

Ore e ferie accumulate non pensando ad una pensione più vicina, ma per coprire carenze.

Questo accordo è punitivo soprattutto per questa categoria di Dirigenti: sulle ferie, le ore arretrate e le reperibilità:

ORE ECCESSIVE

Con la carenza di organici è naturale per la maggioranza dei Dirigenti superare l’orario di lavoro contrattualmente previsto, ma mentre con l’accordo del 2015, quando la carenza era meno grave di adesso, si avevano a disposizione 18 mesi per recuperare tali ore con il nuovo accordo queste ore eccessive vengono semplicemente cancellate, perché la retribuzione è ammessa solo per le ore preventivamente autorizzate come prestazioni aggiuntive oppure se effettuate in reperibilità.

FERIE

Con il vecchio accordo del 2011 si avevano a disposizione 18 mesi per godere delle ferie, mentre con l’accordo attuale (dal 2015 ad oggi la carenza di personale è peggiorata) si hanno a disposizione solo 12 mesi.

PRONTA DISPONIBILITA’

A parte il vantaggio di avere 45 euro per turni di 12 ore rispetto ai 20,60 precedenti il nuovo accordo non prevede nessun deterrente in caso di superamento dei 10 turni previsti dal CCNL, pertanto è facile immaginare, perché lo abbiamo già sperimentato in passato, cosa succederà.

L’accordo del 2011 prevedeva una retribuzione aggiuntiva in caso di superamento dei turni contrattuali, che l’ASL, talvolta con la spinta delle sentenze del Giudice del Lavoro di Verbania, ha sempre rispettato.

RETRIBUZIONE DI RISULTATO E RESIDUI FONDI

Con l’accordo del 2004 vi erano tempi certi, anche se non sempre rispettati dall’ASL, per il pagamento di queste somme (quest’anno con lo stipendio di agosto e il saldo a novembre), ma con il nuovo accordo tali termini restano generici.

Dal prossimo anno queste somme subiranno una decurtazione, perché si è scelto di trasferire il 30% dal fondo di risultato a quello di posizione e si è scelto di retribuire il 20% dei Dirigenti “più meritevoli” con il 30% di stipendio di risultato in più (in un'altra puntata, visto che il regolamento è stato rinviato ad altri incontri sindacali, vi racconteremo come sceglieranno questo 20% di “eletti”).





In conclusione, la UIL, la CGIL e il SNR non hanno compreso perché si sono ridotti i diritti dei lavoratori in un momento in cui la carenza di Dirigenti è molto grave tanto che interi Reparti e Servizi ormai sono affidati a delle Cooperative e soprattutto non si comprende il boicottaggio del referendum che abbiamo proposto su questo accordo.

Perché le sigle sindacali che hanno sottoscritto l’accordo temono uno strumento di democrazia diretta come il referendum?

Perché la Direzione Generale, che non ha alcuna competenza sul referendum se non quella di cooperare, non ci fornisce l’elenco di tutti i Dirigenti Sanitari potenzialmente ammessi alla consultazione?.

Non accetteremo che l’asticella dei diritti dei dirigenti si abbassi ulteriormente e per questo proclameremo lo stato di agitazione della dirigenza sanitaria (per solidarietà parteciperanno anche i lavoratori del comparto e gli specialisti ambulatoriali della Uil) per la fine di agosto.

UIL FPL VCO, CGIL Medici e FASSID Medici Radiologi