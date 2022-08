A Vogogna mercatino dei libri usati e "dragologia"

Nuove iniziative a Vogogna nel fine settimana al castello e nel centro storico.

Sabato 20 e domenica 21 agosto, , dalle 10 alle 17, nei giardini della fortezza viscontea torna il Mercatino del libro usato a cura dell’Associazione Culturale Il sogno di Giulietta. Mentre in via Roma, nel centro storico, in programma i due nuovi incontri di Draghi fantasy e draghi scientifici con Francesca d’Amato. Ecco il programma:

Sabato 20 agosto alle ore 15: “Le uova dei Draghi: colori, forme e incrostazioni di pietre preziose”.

Domenica 21 agosto alle ore 15: “Come seguire le tracce di un Drago: impronte, morsi, bruciacchiature…”.

Info e contatti www.castellodivogogna.it