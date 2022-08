Sentieri e Pensieri: luci e ombre a San Patrignano, l’esplorazione spaziale e il Divisionismo i temi di oggi. FOTO

Parte con il terzo appuntamento ‘Family’, dedicato ai libri per famiglie, la giornata di domenica 21 agosto di Sentieri e Pensieri al parco di Villa Antonia a Santa Maria Maggiore. A metà mattina Roberto Morgese presenta il “Il bosco dei bambini, il bosco degli adulti”. Nel pomeriggio Fabio Cantelli Anibaldi ci racconta luci ed ombre di San Patrignano, argomento del libro "SanPa, madre amorosa e crudele". Alle 18 Piero Bianucci racconta la grande avventura dell'esplorazione spaziale del genere umano. L'appuntamento serale è con l'arte, Annie-Paule Quinsac tra i massimi esperti del Divisionismo a livello mondiale presenterà i due prestigiosi volumi "Divisionismo Italiano. Sguardi e Prospettive 1880-1920".

Questo il programma dettagliato del 21 agosto.

Ore 10.30 – APPUNTAMENTO FAMILY Roberto Morgese – “Il bosco dei bambini, il bosco degli adulti” (Edizioni Epoké) Una passeggiata nel bosco è una delle esperienze più ricche che la montagna offra e Roberto Morgese lo sa bene. I bambini e le bambine, a contatto diretto con la natura, scatenano l'immaginazione: a loro è dedicato "Diario di faggio chiacchierone", il racconto che un giovane faggio detta per un anno intero al suo amico folletto scrivano. Dodici mesi di scoperte e di amicizia sulle pendici del monte. Gli adulti nei boschi si rilassano e cercano funghi. A loro è dedicato "La teoria del porcino. Filosofia semiseria (e un po' amorosa) per chi cerca", un libro per ridere e per riflettere, come quando si "va per funghi". Una simpatica metafora della vita. In un solo incontro due libri, per grandi e piccini, e due modi di vivere i "nostri" boschi.

Ore 16.30 – Fabio Cantelli Anibaldi – "SanPa, madre amorosa e crudele" (Giunti) Fabio Cantelli Anibaldi è stato capo ufficio stampa di San Patrignano; approdato al Gruppo Abele, di cui è oggi vicepresidente, ha diretto il mensile Narcomafie e, dal 2005, cura la comunicazione di don Luigi Ciotti. "SanPa, madre amorosa e crudele" (Giunti) è la riedizione del memoir "La quiete sotto la pelle" (Frassinelli, 1996): protagonista è la comunità fondata da Vincenzo Muccioli, ma non solo. C’è il mistero dell’adolescenza, c’è il perseguire estasi al confine tra vita e morte, c’è infine la grandezza di Muccioli, degenerata in titanismo e megalomania. Fonte d’ispirazione per gli autori di "Sanpa. Luci e tenebre di San Patrignano", documentario di successo in onda su Netflix, questo libro è un memoriale bruciante e sofferto che rivela il talento di uno scrittore. Dialogherà con l'autore Lorenzo Bologna, referente di Libera VCO.

Ore 18 – Piero Bianucci – "Pellegrini nello spazio" (Solferino) Piero Bianucci è tra i più noti scrittori scientifici italiani – per la sua attività divulgativa la International Astronomical Union gli ha intitolato l’asteroide 4821 in orbita tra Marte e Giove – ha collaborato con Piero Angela e collabora con La Stampa, la Rai e la Radio-Televisione Svizzera. Dal 1975 a oggi ha pubblicato più di trenta libri. “Pellegrini nello spazio" (Solferino) è il titolo dell'ultimo volume che presenterà in un dialogo con Alberto Agliotti, giornalista e comunicatore scientifico. Tra i grandi passi avanti della scienza e le mire turistiche dei miliardari Jeff Bezos, Elon Musk e Richard Branson, a mezzo secolo dall’ultimo sbarco sulla luna inizia la seconda era spaziale. Piero Bianucci racconta la grande avventura dell’uomo nello spazio, dall’astronomia degli antichi alle scommesse di un futuro sempre più vicino.

Ore 21 – Annie-Paule Quinsac – "Divisionismo italiano" (La Compagnia della Stampa - Massetti Rodella) Il consueto appuntamento dedicato al mondo dell'arte, in ricordo di Elda Cerchiari Necchi, vedrà protagonista quest'anno Annie-Paule Quinsac. Professoressa emerita della University of South Carolina, dove ha insegnato storia dell’arte moderna europea per trent’anni, è specialista dell’arte italiana dell’Ottocento. Annie-Paule Quinsac è considerata oggi tra i massimi esperti del divisionismo italiano e referente internazionale per l’opera di Giovanni Segantini. A partire dalla metà degli anni '90 si è interessata a Carlo Fornara, riproponendo la sua opera attraverso mostre corroborate da cataloghi che ne ridefiniscono l’importanza in seno alla prima stagione divisionista. A Sentieri e Pensieri presenterà i due prestigiosi volumi "Divisionismo Italiano. Sguardi e Prospettive 1880-1920", in un dialogo con la storica dell'arte e pubblicista Chiara Pagani.