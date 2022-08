San Bartolomeo senza i falò nell'Ovesca

‘’Con dispiacere si comunica che i tradizionali falò non si effettueranno. Purtroppo, a seguito della revoca del decreto che li vietava ( emanata il 17 agosto 2022), non vi è più il tempo materiale per poterli posizionare’’.

Così dice la Pro Loco di Villadossola che sta organizzando la festa patronale di san Bartolomeo che si terrà la settimana prossima.

Che i falò fossero in discussione lo aveva anticipato il direttivo della Pro Loco quando aveva presentato il programma della festa che inizierà giovedì 25 agosto e terminerà lunedì 29.

I falò erano in programma sabato alle 20,30, la l’Ovesca rimarrà ‘vuota’, priva della cataste di legna che ogni anno caratterizzano il corso d’acqua che taglia Villadossola.

Un pezzo della festa che viene a mancare poiché i falò rappresentano la tradizione più antica della Patronale. Un rituale che risale indietro nel tempo che ogni anno attira alcune centinaia di curiosi sul ponte Napoleonico o lungo le via Zonca e Boldrini.