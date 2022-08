La mostra di pittura dà il via alla Patronale di San Bartolomeo

La mostra di pittura al Centro Culturale ‘ La Fabbrica’ segna l’inizio degli eventi per la Patronale di San Bartolomeo a Villadossola. L'inaugurazione è prevista stasera alle 20,30.

La mostra, che rimarrà aperta dalle ore 17 alle 22 dal 24 agosto al 3 settembre, è stata organizzata dal Comune, con la partecipazione della Pro Loco.

La collettiva conta la presenza di 131 artisti, tra i quali anche sei fotografi. In programma anche l’esposizione di tre scuole di pittura: AdaCon (16 partecipanti), l associazione per i diritti degli anziani di Domodossola ; La Bottega dell’Arte (22 partecipanti) di Gravellona,; UNI3 (11 partecipanti) di Omegna.

"La rassegna – spiegano gli organizzatori - ha lo scopo di presentare al pubblico quegli artisti che hanno aderito alla proposta, tra cui alcuni con un buon curriculum. Un’occasione per gli artisti di confrontarsi, scambiarsi idee ed esperienze".