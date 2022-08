Giuseppe Paravati è il nuovo direttore della banda musicale di Domodossola

È Giuseppe Paravati il nuovo direttore artistico del Civico Corpo Musicale di Domodossola. Il musicista è volto molto conosciuto in Ossola per aver diretto in passato alcune bande ossolane. Paravati è diplomato al Conservatorio e componente stabile della Civica Orchestra di Fiati del Comune di Milano.

“Il nuovo Maestro –così il Corpo Musicale domese- inizia con la nostra associazione un percorso con volto ad una crescita del livello musicale e sulla varietà del repertorio da concerto. Un grande in bocca al lupo al nuovo direttore dal Consiglio Direttivo e dai Soci del CCMD APS”.