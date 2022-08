Campo Base Festival, nel cortile delle suore rosminiane l'installazione sonora 'Swarm/Essaim'

Nel cortile del monastero delle Suore Rosminiane in via paolo della Silva a Domodossola, a partire da venerdì 26 agosto alle 18, si può visitare l'installazione 'Swarm/Essaim' dell'artista Félix Blume.

L'artista ha creato un’installazione sonora immersiva formata da 250 piccoli altoparlanti, ognuno dei quali riproduce il suono di un’ape che vola.

Blume è un sound artist che usa il suono come materiale di base in brani sonori, video e installazioni. il suo lavoro è incentrato sull’ascolto e invita a una diversa percezione di ciò che ci circonda. Il suo processo creativo è spesso collaborativo, lavora con le comunità, usa lo spazio pubblico come contesto all’interno del quale esplora e presenta le sue opere. Si interessa ai miti e alla loro interpretazione contemporanea, ai dialoghi umani con contesti naturali e urbani abitati, a ciò che le voci possono raccontare al di là delle parole.

Gli orari per poter visitare l'installazione sono venerdì 26 agosto 18 – 20; sabato 27 e domenica 28 agosto: 10 – 13 e 16 – 20; da lunedì 29 agosto a venerdì 2 settembre: 16 – 20; sabato 3 e domenica 4 settembre: 10 – 13 e 16 – 20.

L'installazione fa parte degli eventi organizzati dal Campo Base Festival che si tiene presso il Tones Teatro Natura di Crevoladossola.