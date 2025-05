La stagione sinfonica de La Fabbrica si conclude con i Cameristi della Scala

È in programma per venerdì 9 maggio alle 21.00 il terzo e ultimo appuntamento con la stagione lirica e sinfonica proposta, per la prima volta quest’anno, dal teatro La Fabbrica di Villadossola su iniziativa dell’amministrazione comunale e della fondazione Paola Angela Ruminelli.

Il teatro accoglie i Cameristi della Scala, che tornano in Ossola diretti dal maestro Francesco Murata con il soprano Giulia Bolcato e il clarinetto solista di Fabrizio Meloni. Gli artisti presentano un concerto dal titolo “All’opera! Da Rossini a Puccini, cento anni di teatro in musica alla Scala”. I Cameristi propongono una raccolta delle più grandi arie della storia dell’opera: Guglielmo Tell di Rossini, Don Pasquale di Donizetti, I Capuleti e i Montecchi di Bellini, La Traviata e Rigoletto di Verdi, Carmen di Bizet, Turandot e La Bohème di Puccini, le Danze dal Gattopardo di Nino Rota e una fantasia su temi di Traviata per clarinetto e orchestra di Donato Lovreglio completeranno il programma della performance dell’orchestra da camera, formata da musicisti dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano.