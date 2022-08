'Fuori tutto' sottotono a Domodossola

Si è svolto ieri sera nelle vie di Domodossola il 'Fuori Tutto', l'evento organizzato dal Comune per permettere ai commercianti di tenere aperte le attività di sera, dando la possibilità di esporre le merci anche sui marciapiedi antistanti.

La serata si è animata alle 22, quando la gente ha iniziato ad affollare le vie, ma le presenze erano al di sotto delle edizioni passate.

Diversi commercianti hanno espresso perplessità per non essere stati avvisati per tempo dagli uffici competenti del Comune e di non essere stati interpellati per poter organizzare al meglio l'evento che porta ad un indiscusso beneficio alle loro attività.

Va comunque sottolineato come il Comune abbia chiesto alle associazioni di categoria di indicare una data per la serata del Fuori Tutto, quindi probabilmente è mancato un coordinamento tra negozianti e associazioni.

"Abbiamo saputo che quest'anno si sarebbe svolto il 'Fuori Tutto' dalle pagine di Ossolanews – lamenta un esercente – il Comune non lo ha comunicato e non ha provveduto neppure a creare una locandina".

Gli esercenti, inoltre, lamentano l'assoluta mancanza di pubblicità che ha portato ad uno scarso afflusso di clientela. "Gli altri anni – ci racconta l'esercente di un negozio d'abbigliamento del centro – c'erano tutti i bar aperti con concertini e musica ovunque, c'erano artisti di strada e animazione con il trenino per i bambini che attiravano parecchia gente".

Anche la concomitanza con due feste a pochi chilometri di distanza ha fatto torcere il naso ai commercianti, forse questa è stata proprio la causa che ha spinto molti negozi e bar a rimanere chiusi. "Assurdo prevedere un evento come questo nel giorno dell'apertura della Sagra della Patata, con San Bartolomeo a Villa e San Vito ad Omegna" si sfoga una commerciante.