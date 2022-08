Festa patronale con la Milizia a Bannio

Domenica 28 agosto Festa Patronale di San Bartolomeo a Bannio. Durante la giornata sarà ancora possibile ammirare la Milizia al gran completo per i suoi 400 anni, con gli ufficiali a cavallo e la presenza del Premiato Corpo Musicale e delle donne in costume i Mateon ad l’Arcon.

Dalle ore 9.30, l’adunata della Milizia, il prelievo della Bandiera e la Rivista del Maggiore. Alle ore 10.30 la S. Messa militare con la processione della statua di San Bartolomeo e la Salve d’Onore in piazza. Dalle 14.30 la seconda Adunata, alle 15.30 i vespri solenni con a seguire la processione e benedizione eucaristica, alle 16.30 parata e salve d’onore. Alla sera serata danzante in piazza. Sarò attivo un ottimo posto ristoro e servizio bar. In caso di maltempo la serata sarà nella tensostruttura della Pro loco.