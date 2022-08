San Bartolomeo, le associazioni di volontariato al centro della giornata di domenica

Si apre alle 8 con l’inizio della gara di pesca lungo l’Ovesca organizzata dalla società Villadossola Fishing team il penultimo giorno della festa di San Bartolomeo a Villadossola.

Alle 9 in piazza si terrà il Raduno provinciale dell'Aib con la registrazione delle squadre, alle 9.45 il corteo sino alla chiesa di S.Bartolomeo e alle 10 benedizione squadre cui seguirà il saluto delle autorità. Alle 11.30 saranno consegnati gli attestati riconoscimento e alle 12.30 sarà servito il pranzo. Il raduno è organizzato con la partecipazione del Corpo Volontari Aib Piemonte, Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, Vigili del Fuoco Volontari distaccamento di Villadossola, Volontari del Soccorso di Villadossola.

Alle 9.30 il Circolo Arci del Peep in via Toce sarà il ritrovo della sfilata di auto e moto d'epoca 'Non solo Moto', a seguire giro turistico per le vie cittadine con destinazione Borgomezzavalle, presso Agriturismo Alberobello per un aperitivo offerto; rientro a Villadossola per mangiare. Possibilità di pranzo su prenotazione.

Alle 16 i bambini avranno la possibilità di spegnere incendi con Pompieropoli, dove potranno provare tecniche ed attrezzature insieme ai veri Vigili del Fuoco.

Alle 19 aprirà la cucina con il menù ossolano con salumi dell’Ossola, Gnocchi all’Ossolana, Stracotto di Manzo con patatine.

Alle 20.30 Vigili del fuoco e Soccorritori si cimenteranno in un'esercitazione congiunta per il recupero di un auto caduta dal ponte napoleonico.

La sera in piazza il concerto tributo a Jovanotti con la band 'Jovanotte'.