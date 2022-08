Famiglia tedesca recuperata con l'elicottero in Valgrande

Si sono concluse poco dopo mezzogiorno di oggi, domenica 28 agosto, le operazioni di recupero di una famiglia di escursionisti di nazionalità tedesca che nella mattinata si è trovata in difficoltà sulla via che porta ad Orfalecchio, nel Parco Nazionale della Val Grande.

Padre, madre e figlio di nove mesi , con il loro cane, erano partiti nella mattinata da Rappezzo di Rovegro, nel comune di San Bernardino Verbano, passando per la località Ponte Casletto: erano diretti ad Orfalecchio su un sentiero che presenta particolari difficoltà di percorrenza, chiuso fino al ponte di Velina a scopo preventivo con un’ordinanza comunale e percorribile nel tratto finale esclusivamente con attrezzature specifiche per ferrata.

Individuate e raggiunte da una pattuglia dei carabinieri forestali del Parco, le persone sono apparse provate dalla fatica e per questo sono state soccorse e accompagnate al bivacco di Orfalecchio. Dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Verbania, a supporto delle operazioni, è stata inviata una squadra SAF del nucleo Speleo Alpino Fluviale, che ha collaborato in modo sinergico con i carabinieri forestali e coordinato le operazioni di recupero dei tre malcapitati e del loro cane con l’aiuto dell'elicottero Drago proveniente da Malpensa, che li ha trasportati a Cicogna. Sono in buone condizioni.