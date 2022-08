Famiglia soccorsa in Val Grande, Spadone: "Il Parco va affrontato con rispetto"

"Ringrazio ancora una volta le squadre di soccorso intervenute quest'oggi in Val Grande per il recupero della famiglia tedesca". Sono le parole del presidente del Parco Val Grande Luigi Spadone, a poche ore dal salvataggio di una coppia tedesca che si era addentrata nel parco con un neonato di 9 mesi e con il loro cane.





"Non posso però non ribadire che il Parco è territorio selvaggio e non può essere affrontato senza adeguate conoscenze e attrezzature. Evidenzio ciò con forza, in particolare in un caso come questo ove, con la presenza di un bambino di solo 9 mesi, l'imprudenza l'ha fatta da padrone" continua Spadone.



"È importante che passi un messaggio di rispetto del Parco nella sua globalità. Non solo della natura e quindi dell'essere "green", che è certamente importantissimo, ma anche dei rischi che si possono incontrare" conclude il presidente del Parco Nazionale.