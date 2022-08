Controlli dei carabinieri in Ossola per le feste del fine settimana

Si è concluso un intenso fine settimana di controlli per i Carabinieri della Compagnia di Domodossola, impegnati per garantire l’ordine ed il regolare svolgimento in occasione delle numerose feste paesane che si sono verificate. Particolare attenzione è stata posta alla patronale di Villadossola, alla festa della Patata di Montecrestese ed al monitoraggio del centro cittadino domese, focalizzando l’attenzione in quest’ultimo caso a via Rosmini, teatro di recenti atti vandalici.

La massiccia presenza degli uomini dell’Arma, ha scongiurato eventuali criticità ed i festeggiamenti si sono svolti in un clima di pacifico divertimento, responsabile e sicuro. In questi due giorni di servizi ininterrotti, numerose sono state le pattuglie, anche a piedi, con mirati servizi in abiti borghesi anche all’interno dei luoghi delle feste, impiegando non solo i militari dei rispettivi comandi Stazione competenti per territorio, ma anche quelli delle Stazioni Carabinieri limitrofe e militari del Nucleo Operativo e Radiomobile.

Oltre 50 le persone identificate e 30 gli autoveicoli controllati, con numerosi test etilometrici eseguiti. Ottima l’iniziativa avuta dagli organizzatori della festa della Patata, di vietare la vendita di superalcolici, che ha consentito la drastica diminuzione dei casi di ubriachezza. Intensi controlli saranno eseguiti anche il prossimo fine settimana, in occasione del raduno degli spazzacamini in Val Vigezzo.