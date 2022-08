Olgiate dà l'addio a Giorgio, morto in Val Vigezzo

Olgiate si stringe attorno alla famiglia di Giorgio Enrico De Bernardi, scomparso a 56 anni in montagna. L'uomo era con un amico a cercare funghi in Val Vigezzo: è precipitato in un dirupo nel Rio Cui, tra Druogno e Buttogno. Sono scattati i soccorsi e l'olgiatese è stata trasportato in ospedale, ma l'uomo è poi deceduto per le ferite riportate.

Una domenica spensierata, tra la natura, è diventata una tragedia, che ha colpito al cuore la comunità olgiatese e non solo.

Giorgio De Bernardi lascia la moglie e un figlio. Il funerale verrà celebrato mercoledì 31 agosto alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di Santo Stefano e Santo Lorenzo a Olgiate Olona. La sera prima, il rosario: alle ore 20.45 sempre in parrocchia.