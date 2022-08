Un varesino di 56 anni il fungiatt morto sopra Buttogno

Una battuta a caccia di funghi si trasforma in tragedia sulle alture della Valle VIgezzo. Il fungiatt precipitato nel Rio Cui questa mattina è morto a causa delle ferite riportate nella caduta. Si tratta di un 56enne di Olgiate Olona che era a funghi con un amico.

I due si trovavano tra l'Alpe Varzasca e l'Alpe in Braghi. Le operazioni di recupero dell'uomo si erano rivelate molto complesse. Sul posto era intervenuto il SOccorso Alpino civile di Vigezzo e gli uomini del Sagf. Il varesino era stato imbarellato e trasportato a valle dall'eliambulanza, atterrata a Druogno alle spalle dell'ex Colonia. Purtroppo però per l cercatore di funghi non c'era più nulla da fare.