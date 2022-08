Corsi di lingue alla Soms di Domodossola

La Società Operaia di Domodossola ospita anche quest'anno i corsi di lingua tedesca ed inglese sia per principianti che avanzato, con l'importante novità dell'introduzione dei corsi di lingua francese.

"L'inserimento del francese -spiegano dalla Soms- si è reso necessario per incrementare ulteriormente le possibilità di lavoro con la vicina Svizzera, dato che buona parte del Cantone Vallese è di lingua francofona. Inoltre la presenza di un crescente numero di turisti stranieri presenti in Ossola ed in particolare a Domodossola, consiglia una sempre maggior conoscenza delle lingue per poter favorire l'economia locale".

A fine corso verrà rilasciato a tutti un attestato di frequenza, mentre per i corsi di tedesco livello A1.2 - A2.2 e B1 verrà data la possibilità di sostenere un esame presso il Goethe-Institut di Milano.

Gli incontri propedeutici con gli insegnanti Thomas Richter e Rémy Fankhauser si terranno presso il Salone storico della Sede sociale in Via Teatro n. 1, sabato 3 settembre alle ore 18,00 per il tedesco e francese, ed alle 19,00 per l'inglese. Gli incontri verranno ripetuti anche lunedì 5 settembre alle ore 20,00 per il tedesco e francese, ed alle 21,00 per l'inglese.

Chi fosse interessato ma non ha la possibilità di intervenire agli incontri di presentazione dei corsi, può telefonare per tedesco ed inglese al n. 346.8072902 o inviare una mail a info@ponte-fra-lingue.info mentre per il corso di francese può telefonare allo 0324.260021 o inviare una mail a refa@bluewin.ch