Intervento del Soccorso Alpino ijn Valle Cannobina per una cercatrice di funghi infortunata. Gli uomini della squadra Valgrande della X Delegazione Valdossola hanno raggiunto l'infortunata insieme ai militari del Sagf nella zona sopra Gurro in Cannobina. La donna si era procurata una sospetta frattura alla caviglia.

E' stata trasportata in barella fino all'ambulanza per poi essere trasferita in ospedale.