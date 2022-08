Un 71enne di Trasquera l'escursionista morto al lago d'Avino

Ancora una vittima della montagna in Ossola. Questa volta non è stata una caduta la causa del decesso, ma un improvviso malore. A perdere la vita N.M., 71enne di Trasquera. L'uomo stava raggiungendo con la moglie il Lago D’Avino, una delle mete più frequentate di questa suggestiva area montana. Improvvisamente, intorno alle 9, ha accusato un dolore al petto e si è accasciato.

Pronta la richiesta di aiuto con l’attivazione delle squadre del soccorso alpino di Varzo che si sono incamminate verso il lago poiché a causa della copertura nuvolosa l’elicottero del 118 non riusciva a raggiungere la zona dove sorge lo specchio d’acqua, a 2246 metri di quota, alle pendici del Monte Leone.

Quando l’eliambulanza è riuscita a raggiungere l’escursionista il medico del 118 non ha potuto fare altro che constatarne il decesso per probabile arresto cardio-circolatorio. Sul posto, per gli atti di polizia giudiziaria sono intervenuti i militari del Sagf.