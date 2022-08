Accusa un malore al Lago d'Avino, soccorsi in azione

Intervento per la stazione di Varzo del Soccorso Alpino e per il SAGF nella zona del Lago D'Avino. Qui una persona avrebbe accusato un grave malore. Le squadre si stanno muovendo a piedi per raggiungere il luogo poichè a causa della copertura nuvolosa l'elicottero del 118 ha difficoltà a raggiungere la zona.