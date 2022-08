Prosegue a settembre il XXIV Festival Internazionale di teatro

Il Festival 'Il castello incantato' estende il suo cartellone anche in settembre, per assaggiare ancora un po’ l’aria delle vacanze.

Doppio appuntamento venerdì 2 settembre a Losone. Alle 20 presso l’Hotel San Giorgio sarà celebrato “il battesimo” di George marionetta gigante in legno, con breve spettacolo del marionettista bulgaro Teodor Borisov, suo creatore. Alle 21 in Piazza San Giorgio di fronte all’omonima Chiesa in programma lo spettacolo in sabbia e musica La coppa dell’amicizia della compagnia Indiano volante con testi e musiche di Ernesto Felice, sandart Lorenzo Manetti, narratore Max Zampetti, quartetto di sassofoni Flavio Casanova, Orazio Borioli, Lorenzo Piazza e Franco Menozzi. La coppa dell'amicizia è una fiaba, dove la musica diventa bacchetta magica.

I protagonisti, quattro suonatori, aiutano un re e un mago a ritrovare la loro amicizia. Cammin facendo si ritrovano in situazioni delicate, che risolvono grazie ai poteri magici della loro musica e alla loro capacità di riappacificarsi dopo i conflitti. Un narratore molto abile a tratteggiare i personaggi con la voce, immagini create con la sabbia al momento sotto gli occhi di tutti e la musica di quattro sassofoni creano uno spettacolo particolarmente coinvolgente.

Sabato 3 settembre in Piazza Remo Rossi a Locarno (in caso di pioggia Palacinema) dalle 15 alle 19, l’attesissimo pomeriggio de Il paese dei balocchi con 25 giochi e 3 spettacoli.

I 25 Suoni in gioco creati da Erewhon Teatro, disponibili per tutto il pomeriggio, sono fatti con materiali ri-usati, sono 25 giochi sonori realizzati con oggetti di uso quotidiano, reinventati in costruzioni con cui il pubblico può interagire, sfidarsi liberamente, dai 18 mesi fino a proposte per giovani e adulti. Ci saranno tubi di varie lunghezze e dimensioni da assemblare in strane creature, che con l'intervento del pubblico emetteranno suoni sussurrati, dolci o anche un po' paurosi. Ci saranno labirinti di tubi, percorsi e percossi da palline, che spariranno e riappariranno fuori e dentro i tubi e molti altri tubi! La piazza si anima e prende vita, suona, gioca, ruota, gira, in una grande festa dove diversi oggetti fanno parte di costruzioni buffe e originali, con cui ognuno potrà giocare per farle muovere e suonare. Sulla piazza si alterneranno poi due spettacoli.

Una doppia replica (ore 15 e 17.30) per Mäh la capretta della Compagnia Eva Sotriffer. Una storia senza parole con burattini a guanto e mani, accompagnata dalla musica dal vivo. Ognuno cerca il proprio tesoro: la capretta cerca l’erba migliore, l’innamorato cerca la donna dei sogni, la donna dei sogni cerca la capretta per giocarci e due ladri cercano un mucchio di soldi. La capretta è contenta del suo fieno squisito, ma per tutti gli altri non è così semplice. Eva è originaria della realtà trilingue dell'Alto Adige e si è specializzata nella ricerca di un linguaggio espressivo visuale sempre con musica dal vivo, che riesce a comunicare senza parole, per raggiungere un pubblico di tutte le di tutte le età.

Tra le due repliche della capretta, alle ore 16.15 Teodor Borisov, in arte Lupo Bulgaro presenta Marionette Meraviglia, uno spettacolo di marionette a filo un po’ surreale, molto ritmato, per tutte le età. Attraverso sottilissimi fili, Borisov muove a tempo di musica le creature, che lui stesso ha ideato e scolpito in legno. Sfileranno, in una magica atmosfera, piccoli grandi personaggi: clown e ballerina, invenzioni surreali come la misteriosa violoncellista, che vanno a comporre un racconto senza parole, affascinante, virtuoso nei più minimi movimenti. Un micro-teatro psicologico, in cui filosofia, poesia e materia prendono corpo e vita.

Premio “La catena di Zampanò” Rimini, Borisov si è formato all’Accademia Nazionale Krastyo Sarafov di Sofia (Bulgaria), dove si è laureato come attore e regista per teatro di marionette. Dal 2006 si esibisce nei più importanti festival di teatro di figura. Nel 2007/2008 ha collaborato ai progetti del Teatro La Fenice di Venezia. Nel 2011 è stato chiamato dal Teatro Nazionale bulgaro Ivan Vazov a Sofia, che per la prima volta, ha ospitato un artista di marionette per un progetto pluriennale. Nel 2012 è stato invitato dal Dams di Bologna per un laboratorio sulla “Costruzione della marionetta e micro drammaturgia”.

La 24ma edizione de Il castello incantato è organizzata dal Teatro dei Fauni con la direzione artistica di Santuzza Oberholzer. In circa un mese in 10 luoghi suggestivi, verranno presentati 13 spettacoli internazionali ad entrata libera provenienti oltre che dalla Svizzera anche da Italia, Spagna, Rep. Ceca, Bulgaria, Venezuela, per far sognare il pubblico di ogni età. In caso di pioggia ci sarà sempre una sala nelle vicinanze.

Tutti gli eventi sono ad entrata gratuita grazie alla collaborazione dei Comuni ospitanti, delle Associazioni locali, di Fondazioni per la cultura, della Divisione della cultura del Canton Ticino e di Migros Ticino Percento culturale.

Entrata libera.