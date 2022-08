Sequestrati a Domodossola 13mila articoli di bigiotteria

I militari del Comando Provinciale di Verbania, nell’ambito di un servizio volto alla tutela della sicurezza e della salute dei consumatori, hanno sottoposto a sequestro circa 13 mila articoli non sicuri presso un’attività commerciale con sede a Domodossola.



In particolare, i finanzieri della Compagnia di Domodossola hanno sottoposto a sequestro orecchini, collane, bracciali, piercing e altri articoli di bigiotteria poiché privi delle informazioni minime finalizzate ad identificarne le caratteristiche qualitative, il produttore, nonché l’eventuale presenza di materiali nocivi per la salute umana e la sicurezza dei consumatori in genere. Inoltre i prodotti erano mancanti della prevista indicazione della presenza di nichel.

I responsabili del punto vendita sono stati segnalati alla locale Camera di Commercio per le violazioni alla normativa che disciplina la sicurezza sui prodotti e al Codice del Consumo, che prevede una sanzione amministrativa.



L’operazione testimonia il costante impegno profuso dal Corpo a presidio della sicurezza e salvaguardia della salute pubblica, nonché al contrasto di qualsiasi fenomeno distorsivo della concorrenza, preservando le imprese rispettose della legalità.