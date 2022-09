Dopo 2 anni la Vigezzo torna ad essere la patria degli Spazzacamini

Dopo due anni di stop, dal 2 al 5 settembre 2022 torna il Raduno Internazionale dello Spazzacamino. Per il sindaco di Santa Maria Maggiore, Claudio Cottini, “vuole essere anche un messaggio di pace”.

È dunque ufficiale: dopo due anni senza gli uomini neri, Santa Maria Maggiore si riappropria dell’ultimo evento che il Covid-19 aveva cancellato dal ricco calendario del capoluogo vigezzino. E la prima settimana di settembre si svolgerà infatti l’attesissima 39^ edizione del Raduno Internazionale dello Spazzacamino, uno degli appuntamenti storici del Piemonte.

Ricordi, musica, tradizionali racconti e la suggestiva sfilata con centinaia di spazzacamini da tutto il mondo, che ritornano ogni anno nella loro patria d’origine, la Valle Vigezzo. Organizzato dall’Associazione Nazionale Spazzacamini con la collaborazione del Comune e della Pro Loco di Santa Maria Maggiore, si tratta senza dubbio di una delle più conosciute manifestazioni piemontesi, un vero tributo alla Valle Vigezzo, culla di questo antico mestiere.

“Siamo felici di poter tornare ad organizzare a Santa Maria Maggiore il Raduno Internazionale dello Spazzacamino, la cui ultima edizione si è tenuta a cavallo tra agosto e settembre del 2019: ora è arrivato il momento di ritornare a celebrare questa occasione di incontro, così sentita e così legata alla cultura e alla storia della valle degli spazzacamini: una manifestazione unica al mondo” - commenta Livio Milani, presidente dell’Associazione Nazionale Spazzacamini.

Saranno diverse centinaia i rüsca (provenienti da 20 nazioni, accompagnati dagli attrezzi del mestiere e colorati di fuliggine sui volti e con gli abiti di lavoro tradizionali) che giungeranno anche quest’anno in Italia da tutto il mondo: da sempre la loro meta è la Val Vigezzo, la valle degli spazzacamini, appunto. Perché da qui in passato, emigranti vigezzini – gli adulti, ma pure i bambini -, partirono alla ricerca di fortuna e di lavoro, non solo nelle pianure del Nord Italia, ma anche e soprattutto all’estero.